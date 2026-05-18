Recentemente, su una rivista di rilievo internazionale, un noto analista ha scritto un articolo in cui afferma che gli Stati Uniti hanno già perso la partita con l’Iran, anche se ancora non se ne rendono conto. La sua analisi si concentra su questioni strategiche e politiche, offrendo una visione dettagliata delle dinamiche tra le due nazioni. La pubblicazione ha suscitato discussioni tra esperti e commentatori, evidenziando come alcune posizioni siano cambiate anche tra i più convinti sostenitori della linea americana.

Robert Kagan (1) ha da poco pubblicato su The Atlantic un’analisi che per lucidità e ampiezza di vedute raramente si incontra nel dibattito strategico contemporaneo. La sua tesi di fondo è tanto semplice quanto devastante: gli Stati Uniti hanno perso in Iran, e questa sconfitta — a differenza di quelle del passato — non è né riparabile né reversibile. Trentasette giorni che hanno cambiato il mondo. Per comprendere la portata di quanto accaduto, occorre ricostruire la sequenza degli eventi con precisione. Stati Uniti e Israele hanno condotto una campagna aerea contro l’Iran di straordinaria intensità, durata trentasette giorni consecutivi. I bombardamenti hanno eliminato gran parte della leadership iraniana e distrutto il grosso delle capacità militari convenzionali del Paese. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Perché anche il neocon Kagan ammette: gli Usa con l’Iran hanno già perso ma ancora non lo sanno

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Nuovi Equilibri e Tramonto dellEgemonia Americana nel Golfo Persico

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