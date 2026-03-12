Perché l’Iran non ha ancora perso la guerra | i tre incubi di Usa e Israele

Sabato segna la terza settimana di conflitto, con le autorità statunitensi e israeliane che continuano a sostenere pubblicamente di non aver ancora subito sconfitte. Il presidente americano e il Segretario alla Difesa hanno rinnovato le loro dichiarazioni di fiducia nelle forze armate, mentre sul campo le operazioni militari proseguono senza segnali di conclusione immediata.

Roma, 12 marzo 2026 – Sabato si entra nella terza settimana di guerra e per il momento di vittorioso ci sono solo le dichiarazioni del presidente americano, Donald Trump e del Segretario alla Difesa, Pete Hegseth. L'Iran non solo non cede, è pronto a dare filo da torcere ancora per lungo tempo. Teheran ha dichiarato che può andare avanti con questi ritmi fino a sei mesi. Gli Usa e Israele, anche volendo, no. È una questione di arsenale, di costi, di pressioni internazionali per il prezzo in aumento dell'energia che si fanno sentire con sempre più insistenza sul lungo termine.

