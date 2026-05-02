Oltre vent' anni da fantasma con una condanna per traffico di droga tunisino catturato al porto di Palermo

Un uomo tunisino, condannato in via definitiva per produzione e traffico di droga, è stato rintracciato al porto di Palermo dopo oltre vent’anni di assenza. Nonostante la condanna, si era reso irreperibile e si presumeva che fosse riuscito a scomparire in modo definitivo, probabilmente dirigendosi verso la Tunisia. La vicenda si è conclusa con il suo arresto, grazie a un dettaglio grafico e a una certa fortuna.

Con un piccolo stratagemma grafico e un ultimo pizzico di fortuna, dopo oltre vent’anni vissuti da “fantasma” nonostante una condanna definitiva per produzione e traffico di droga, si sarebbe imbarcato per la Tunisia dove con ogni probabilità avrebbe fatto perdere per sempre le proprie tracce.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Avellino, 73enne arrestato per traffico di droga: condanna a oltre sei anni di reclusioneIl provvedimento riguarda una condanna definitiva alla pena di sei anni, cinque mesi e venticinque giorni di reclusione per il delitto continuato di... Leggi anche: Oltre gli occhi di Preziosi: "Vent’anni con Sant’Agostino. Una ricerca che non si risolve" Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Fondazione l’Albero della Vita, vent’anni di sostegno a distanza con: il viaggio di Paola Maugeri in India; 4go fourtravel di senago: vent'anni di viaggi, oggi con l'intelligenza artificiale; Oltre la geopolitica e la crisi energetica, c’è una Cuba che resiste con la boxe; La polizia francese ha identificato una donna uccisa oltre vent'anni fa e il presunto assassino grazie a un programma dell'Interpol. Graffignano – Al via la bonifica del Pascolaro: Si chiude una ferita durata oltre vent’anniIntervento da 13 milioni del Pnrr su 140 ettari: partono i lavori per rimuovere 20mila tonnellate di rifiuti tossici GRAFFIGNANO - Dopo oltre vent’anni di at ... etrurianews.it Dieci polmoniti l'anno da vent'anni: salvata dall'incubo con un intervento mini-invasivo al San CamilloHa vissuto per oltre vent’anni con polmoniti ripetute, sempre nello stesso punto del polmone, arrivando anche a 10 episodi all’anno, con conseguenti cure con antibiotici, controlli e, in diversi casi, ... romatoday.it Dopo oltre vent’anni, da quando Hamas ha preso il potere, si è tornato a votare a Gaza. Molte tende dei rifugiati sono infestate da ratti e si stanno diffondendo diverse infezioni della pelle - facebook.com facebook A oltre vent’anni da "La Passione di Cristo", il cineasta americano torna a lavorare nel nostro Paese con un nuovo progetto cinematografico che riporta al centro dell’attenzione alcune aree del Mezzogiorno shorturl.at/27iK7 x.com