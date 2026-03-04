C' è un uomo che non cambia e non aggiorna il proprio guardaroba da più di vent' anni Ma perché?

Un uomo non ha aggiornato il suo guardaroba da oltre vent'anni, mantenendo gli stessi vestiti dal 2005. La moglie ha condiviso sui social foto dei vestiti del marito, evidenziando questa costanza nel tempo. La vicenda ha attirato l’attenzione di chi si interessa di abbigliamento e abitudini personali, suscitando curiosità su le ragioni di questa scelta.

Una semplice foto dell'armadio, condivisa dall'utente u305tilidiiee, è subito diventata virale con più di 6 mila like e oltre 400 commenti. Accanto allo scatto postato, una semplice, quanto diretta frase che spiega come suo marito indossi «gli stessi vestiti dal 2005». Nell'immagine si nota una vasta gamma di camicie a quadri e righe, polo, magliette e - se qualcuno avesse un dubbio sulla data - basta guardare un po' più giù per notare una serie di t-shirt nere con la scritta Xbox 360, la console Microsoft uscita proprio nel 2005.