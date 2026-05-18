Matteo Salvini sta valutando una strategia per rafforzare la Lega in vista delle prossime elezioni politiche del 2027. Sebbene non ci siano annunci ufficiali, si parla di un possibile coinvolgimento diretto dei governatori regionali come parte di questa operazione. La mossa mira a sostenere il partito, che negli ultimi sondaggi sta mostrando segni di difficoltà, e a consolidare la presenza nei territori chiave. La questione viene discussa in modo riservato, senza dichiarazioni pubbliche ufficiali.

Operazione governatori. Nessuno lo conferma in pubblico e pochi ne parlano in privato, ma, per risollevare una Lega sempre più in picchiata nei sondaggi, Matteo Salvini sarebbe pronto a calare quattro carichi pesanti nella partita delle Politiche del 2027. L’idea del capo leghista sarebbe quella di candidare i presidenti di Lombardia e Friuli Venezia Giulia, Attilio Fontana e Massimiliano Fedriga, il presidente del Consiglio regionale veneto, Luca Zaia, e il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti. Matteo Salvini con Maurizio Fugatti, Luca Zaia e Attilio Fontana (Imagoeconomica). La carta per rilanciare il nordismo leghista. Il progetto, di cui Salvini avrebbe parlato con alcuni di loro, servirebbe a rilanciare il partito al Nord e a recuperare consensi tra i delusi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Per salvare la Lega, Salvini è pronto a scommettere sui governatori

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