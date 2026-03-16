La Lega si presenta con una strategia rivolta a rafforzare la presenza nei territori, cercando di recuperare consensi e rilanciare la propria posizione politica. Matteo Salvini punta a ridurre gli slogan e a concentrarsi sull’attività sul territorio, in risposta all’attuale egemonia di Giorgia Meloni. La discussione sulla rinascita del partito si concentra sulla sua capacità di riconquistare spazi e influenzare il quadro politico nazionale.

Per anni la Lega ha dominato la destra italiana con una miscela potente di identità, comunicazione aggressiva e radicamento territoriale. Oggi però il partito di Matteo Salvini appare schiacciato tra due forze: l’egemonia politica di Giorgia Meloni e la capacità di mobilitare l’elettorato più identitario incarnata da Roberto Vannacci. Se vuole tornare centrale, la Lega deve fare qualcosa che in politica è sempre difficile: smettere di inseguire gli altri e riscoprire se stessa. Negli ultimi anni Salvini ha provato a competere con Meloni sul terreno del nazionalismo politico. Ma è una gara che difficilmente può vincere. Fratelli d’Italia occupa ormai stabilmente quello spazio: la leadership internazionale, la retorica patriottica, la dimensione statale del potere. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - La Lega può rinascere e salvare il Paese? La strada per Matteo Salvini è scritta: meno slogan e più territori per sfidare l’egemonia di Giorgia Meloni

Articoli correlati

Leggi anche: Salvini avvisa Vannacci e detta la linea, meno slogan e più pragmatismo

Leggi anche: Su Rai 1 Bruno Vespa festeggia in prima serata con Giorgia Meloni, Milly Carlucci, Al Bano, Matteo Salvini e Carlo Conti

Contenuti e approfondimenti su Matteo Salvini

Matteo Salvini: «La famiglia nel bosco? Portare a casa i bambini è una priorità». Il leader di ultradestra al Ministero, è buferaIl leader della Lega: Basta gender, woke e c***ate. Ma la visita di Tommy Robinson non è piaciuta nemmeno a Tajani Dal gender al woke, dalla famiglia nel bosco al neonazista al Ministero. Matteo ... leggo.it

Vannacci lascia la Lega. E Salvini esce indebolito dall’addioLa storia (se così si può dire) ha dato torto a Matteo Salvini che su Roberto Vannacci non ha mai voluto ascoltare i maggiorenti della Lega. Eppure se il segretario avesse affrontato la questione dell ... unionesarda.it