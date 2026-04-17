Diventare io appuntamento a Ravenna al teatro Rasi
A Ravenna, presso il teatro Rasi, si svolge l’evento intitolato “Diventare Io”, un’occasione per esplorare aspetti legati alla percezione di sé. L’iniziativa propone un percorso di esperienze che coinvolgono la dimensione psicofisica e metacognitiva, invitando i partecipanti a vivere, osservare e comprendere le proprie reazioni e stati interiori. L’appuntamento si rivolge a chi desidera approfondire il rapporto tra mente e corpo attraverso attività pratiche e riflessioni guidate.
IOSNO - Diventare Io - Un’esperienza unica di esplorazione psicofisica e metacognitiva: vivi, osserva e comprendi ciò che accade dentro di te. Un'esperienza al teatro Rasi di Ravenna.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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