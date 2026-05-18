Mentre otto persone sono state ferite in un attacco che ha lasciato quattro di loro in condizioni gravi e una donna senza gambe, il dibattito pubblico si concentra sulle dichiarazioni politiche. La sinistra insiste nel sottolineare che l’attentatore è un cittadino italiano, mentre alcuni esponenti elogiano gli stranieri come “eroi”. La discussione si focalizza principalmente su queste affermazioni, lasciando in secondo piano le condizioni delle vittime e i dettagli dell’accaduto.

Mentre le vittime (otto feriti, quattro gravissimi, una donna senza più le gambe) lottano in ospedale, il centrosinistra modenese ha una priorità assoluta: ripetere ossessivamente che l'attentatore è «italiano». Il sindaco Massimo Mezzetti (Pd) ha esordito così: «L'attentatore è un cittadino italiano nato a Bergamo». Frase scandita come un mantra, quasi a voler dissolvere qualsiasi legame con le origini marocchine di Salim El Koudri, 31 anni, residente a Ravarino. Nato a Seriate da genitori nordafricani, naturalizzato italiano, seguito in passato per problemi psichiatrici (schizofrenia). Ma «italiano», punto. Come se la cittadinanza cancellasse tutto il resto: la cultura di provenienza, il possibile disagio di integrazione, il fallimento di quel multiculturalismo tanto celebrato a parole e tanto disastroso nei fatti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Per la sinistra conta solo ripetere che “l'attentatore è italiano” e che gli stranieri sono “eroi”

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