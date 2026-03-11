La sinistra non si è ancora espressa sui violenti stranieri coinvolti in episodi di violenza, concentrando le sue discussioni esclusivamente sul patriarcato in relazione agli europei. La vicenda che ha attirato l’attenzione si è verificata a Lione, dove un 23enne è stato brutalmente picchiato e ucciso da un gruppo di antifa un mese fa.

Il faro su di loro si è acceso dopo che a Lione, un mese fa, il 23enne Quentin Deranque è stato brutalmente picchiato e ucciso da un gruppo di antifa. Stava scortando il collettivo femminista di destra Nemesis, nato in Francia nel 2019. In Italia la prima uscita risale a giugno, un dibattito organizzato dalla Regione Piemonte al Salone del libro di Torino. Il Comune di Milano invece due giorni fa le ha lasciate fuori dal portone. La Lega aveva prenotato una sala istituzionale per presentare con il collettivo proposte per rafforzare corsi sulla parità di genere nelle scuole ma la presidente Pd del Consiglio Elena Buscemi ha negato la sala: "Stando alle fonti pubbliche - ha motivato -, Nemesis parla e porta avanti ideologie xenofobe o razziste". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "La sinistra è muta sui violenti stranieri. Parla di patriarcato solo per gli europei"

Articoli correlati

Leggi anche: Avs, il consigliere Nobili: "I violenti? Spesso stranieri", cortocircuito a sinistra

La sinistra muta per la guerriglia si sveglia per gli sgomberi, Capezzone affonda "l'area Salis"Come titolato oggi da Il Tempo scatta il "soccorso rosso" della sinistra ai possibili sgomberi degli stabili abusivamente occupati di Roma.

Contenuti e approfondimenti su La sinistra è muta sui violenti...

Discussioni sull' argomento La sinistra sulla guerra Usa-Iran è sulle posizioni di Cina e Russia?; Da Sal Da Vinci all'Iran, perché Meloni viene vista come una leader di popolo e Schlein delle elites; Ezra Pound, i consigli ad Almirante: Devi fondare un nuovo partito | Libero Quotidiano.it.

#Trezeguet: “Mi sarei aspettato di più da #Vlahovic. Se ancora si parla di lui come di una promessa, qualcosa non va” x.com

Quando si parla di calcio, di passione e di sogni diventati realtà… è impossibile non pensare a Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Che coppia. Che storia. Che leggenda. C’erano anni in cui bastava vedere quei due uno accanto all’altro per capire che stava - facebook.com facebook