Non solo braccianti | ecco chi sono i 38.000 stranieri che vivono e lavorano nel Foggiano
Ieri mattina, nella Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte di Foggia, è stata presentata la relazione statistica sull’immigrazione 2025, in vista della Giornata Mondiale del Rifugiato. La rilevazione indica che nel capoluogo e nella provincia vivono e lavorano circa 38.000 stranieri, molti dei quali non sono solo braccianti. La presentazione ha aperto una serie di eventi dedicati alla giornata internazionale.
Si è svolta ieri mattina, nella Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte di Foggia, la presentazione del ‘Dossier statistico immigrazione 2025’, che segna l’avvio del calendario di eventi in preparazione della Giornata Mondiale del Rifugiato. Anche quest’anno, infatti, diversi enti pubblici e privati.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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