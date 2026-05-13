Non solo braccianti | ecco chi sono i 38.000 stranieri che vivono e lavorano nel Foggiano

Ieri mattina, nella Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte di Foggia, è stata presentata la relazione statistica sull’immigrazione 2025, in vista della Giornata Mondiale del Rifugiato. La rilevazione indica che nel capoluogo e nella provincia vivono e lavorano circa 38.000 stranieri, molti dei quali non sono solo braccianti. La presentazione ha aperto una serie di eventi dedicati alla giornata internazionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui