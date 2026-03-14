Cindy Crawford, supermodella che ha compiuto 60 anni a febbraio, ha condiviso la sua routine mattutina dedicata al benessere. La modella dedica due ore e trenta minuti ogni giorno a rituali per la pelle e la mente, secondo quanto ha spiegato pubblicamente. La sua abitudine include diverse pratiche volte a mantenere il nostro equilibrio quotidiano.

La supermodella Cindy Crawford, che ha compiuto 60 anni nel mese di febbraio, ha reso pubblica la sua routine mattutina dedicata al benessere. Il rituale si estende dalle ore 06:00 alle 08:30 del mattino e include pratiche specifiche per la cura della pelle, dei capelli e del corpo. In un’epoca in cui l’invecchiamento è spesso vissuto con ansia, questa figura iconica propone un approccio basato sulla costanza e sull’uso strategico della tecnologia. La condivisione avviene attraverso i canali social, dove il video relativo alla routine ha generato un dibattito interessante tra ammirazione e critica sociale. L’alba come momento sacro e tecnologico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cindy Crawford: 2h30 di rituali per pelle e mente

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