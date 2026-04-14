Cindy Crawford | il segreto del suo castano regale è da supermercato

Una notizia che ha attirato l’attenzione riguarda la supermodel Cindy Crawford, nata nel 1966, e il suo trucco per ottenere un castano dall’aspetto raffinato. La modella ha rivelato che il colore dei suoi capelli è stato raggiunto utilizzando prodotti disponibili nei supermercati, senza ricorrere a trattamenti costosi o a tecniche sofisticate. La scelta semplice e pratica ha portato a un risultato che sembra molto naturale e curato.