Cindy Crawford | il segreto del suo castano regale è da supermercato
Una notizia che ha attirato l’attenzione riguarda la supermodel Cindy Crawford, nata nel 1966, e il suo trucco per ottenere un castano dall’aspetto raffinato. La modella ha rivelato che il colore dei suoi capelli è stato raggiunto utilizzando prodotti disponibili nei supermercati, senza ricorrere a trattamenti costosi o a tecniche sofisticate. La scelta semplice e pratica ha portato a un risultato che sembra molto naturale e curato.
La supermodel Cindy Crawford, icona di bellezza nata nel 1966, ha ridefinito i canoni dell’eleganza matura mostrando come un risultato estetico di alto livello possa derivare da una scelta estremamente pragmatica. A sessant’anni appena compiuti, la modella ha sfoggiato una nuova tonalità castana, definita con un termine che richiama l’esclusività dei quartieri di New York, ottenuta però tramite l’utilizzo di un prodotto economico reperibile nei punti vendita alimentari. L’estetica del minimalismo applicata al colore dei capelli. Il nuovo look della modella, caratterizzato da una chioma color cioccolato scuro capace di sprigionare una luminosità quasi regale, non è il frutto di complessi trattamenti saloriali o di lunghe sessioni di balayage.🔗 Leggi su Ameve.eu
A 60 anni appena compiuti, Cindy Crawford sfoggia un castano cioccolato fondente così vibrante e "aristocratico" da sembrare opera di ore di balayage. E invece? Il segreto è racchiuso in una semplicissima scatola di tinta fai-da-tePer cambiare colore di capelli Cindy Crawford non sceglie dai listini prezzi a tre zeri dei saloni di Madison Avenue.
Cindy Crawford compie 60 anni: dai primi scatti in piscina con il fidanzato del liceo al segreto del suo matrimonio felice, fino a quella volta in cui (per sbaglio) finì nel letto di ClooneyNata a DeKalb, Illinois, da Daniel Kenneth Crawford e Jennifer Sue Moluf, Cindy viene scoperta per caso da un fotografo locale durante il terzo anno...
Un tenero addio da parte di Cindy Crawford alla sua cagnolina Widget. "Non sono cresciuta con i cani e, in realtà, ne avevo paura fin da piccola perché da bambina sono stata morsa due volte. Quando ho avuto figli, però, sapevo di non voler trasmettere lor - facebook.com facebook