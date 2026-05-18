per la giornata contro la pedofilia telefono azzurro ha reso note le testimonianze di ragazzi che hanno chiesto aiuto a causa di video intimi online

In occasione della Giornata contro la pedofilia e la pedopornografia del 5 maggio, Telefono Azzurro ha pubblicato due testimonianze di ragazzi che si sono rivolti al servizio di ascolto per segnalare di aver condiviso o ricevuto video intimi online. Le testimonianze evidenziano situazioni di disagio e di richiesta di aiuto legate a contenuti digitali e alla loro diffusione tra minori. L’ente ha reso pubblici questi racconti per sensibilizzare sul tema e promuovere una maggiore attenzione sulla tutela dei minori.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Per la Giornata contro la pedofilia, Telefono Azzurro ha reso note le testimonianze di ragazzi che si sono ritrovati in situazioni a rischio, e hanno chiesto aiuto. Ma quanti, invece, non informano gli adulti? Queste sono due testimonianze rese note dal Telefono Azzurro in occasione della Giornata contro la pedofilia e la pedopornografia del 5 maggio. «Isabel ha 16 anni, ci contatta e racconta: “Sto subendo una cosa molto brutta. Mi scrivevo con un ragazzo della mia scuola e dopo un po’ mi sono fidata (dato che stavamo quasi insieme). Durante una video- chiamata mi sono fatta vedere mentre ero in doccia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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