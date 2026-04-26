Così ha rubato i video intimi di De Martino svolta sul tecnico ora indagato | cosa rischia lui e i quasi 3mila che lo hanno condiviso in chat

Un tecnico è stato iscritto nel registro degli indagati nell’ambito dell’indagine sul furto e la diffusione di video intimi di Stefano De Martino. La vicenda ha portato all’apertura di un procedimento penale, mentre circa 3.000 persone sono state coinvolte per aver condiviso i contenuti attraverso chat. La procura sta approfondendo le responsabilità di chi ha sottratto e distribuito le immagini private senza consenso.

Svolta nell’inchiesta sul filmato intimo di Stefano De Martino finito in rete la scorsa estate. Come anticipa il Messaggero, la procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati uno dei manutentori che negli anni si erano occupati del circuito di videocamere nell’abitazione romana di Caroline Tronelli, all’epoca fidanzata del conduttore di Affari tuoi. Le accuse ipotizzate sono accesso abusivo a sistema informatico e revenge porn. Secondo gli investigatori, il tecnico avrebbe trattenuto la password della rete wifi durante un intervento di assistenza, riutilizzandola in seguito per entrare nelle telecamere domestiche dei Tronelli e intercettare scene di vita privata, fra cui un momento intimo della coppia.🔗 Leggi su Open.online

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