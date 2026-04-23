Il processo di elezione per il nuovo rettore dell’Università Ca’ Foscari di Venezia ha visto la candidatura di cinque professori, tutti in gara per guidare l’ateneo nel prossimo sessennio. La selezione si è svolta in vista dell’insediamento previsto per il 2026, con le votazioni che determineranno il successore dell’attuale figura di vertice. I candidati sono stati presentati ufficialmente prima delle elezioni accademiche.

Venezia, 23 aprile 2026 - Sono 5 i professori in corsa per la carica di rettore dell’Università Ca’ Foscari Venezia per il sessennio accademico 202627-203132. Con la mezzanotte di mercoledì 22 aprile si sono chiusi i termini per la presentazione delle candidature. Il nuovo rettore entrerà in carica il 1° ottobre 2026 e succederà alla rettrice Tiziana Lippiello. Chi sono i candidati Hanno ufficializzato la candidatura e presentato il proprio programma: Carlo Bagnoli, professore di Economia aziendale alla Venice School of Management, Carlo Barbante, professore di Chimica analitica al Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuovo rettore della Cà Foscari a Venezia, 5 i candidati: ecco chi sono

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