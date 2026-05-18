Per gioco spara con un fucile ad aria compressa al fratello | grave 18enne a Barrafranca

Un giovane di 18 anni ha sparato con un fucile ad aria compressa al fratello minore di 18 anni durante un gioco. L’incidente è avvenuto a Barrafranca e il ragazzo è stato colpito alla schiena, riportando ferite considerate gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire l’accaduto. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

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