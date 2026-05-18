Per gioco spara con un fucile ad aria compressa al fratello | grave 18enne a Barrafranca
Un giovane di 18 anni ha sparato con un fucile ad aria compressa al fratello minore di 18 anni durante un gioco. L’incidente è avvenuto a Barrafranca e il ragazzo è stato colpito alla schiena, riportando ferite considerate gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire l’accaduto. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.
Ha sparato con un’arma ad aria compressa al fratello minore di 18 anni per gioco colpendolo alla schiena con un piombino. Al giovane trasportato d’urgenza in ospedale è stata diagnosticata la frattura di parte di una vertebra, la lacerazione di un rene e del fegato: il paziente ha la prognosi riservata. L’uomo è stato denunciato con l'accusa di lesioni personale colpose e porto in luogo pubblico di arma senza giustificato motivo. Agli agenti della squadra mobile, coordinata della procura di Enna, la vittima all’inizio ha raccontato di non aver sentito il colpo dell’arma e che non sapeva indicare chi lo avesse esploso. Dopo una serie di... 🔗 Leggi su Feedpress.me
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