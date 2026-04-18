Lite familiare al ristorante il titolare spara in aria con un fucile

Nel pomeriggio di ieri, una lite in un ristorante cittadino è sfociata in un gesto eclatante. I proprietari e alcuni loro parenti sono stati coinvolti in una discussione che si è protratta all’interno del locale. Durante il confronto, uno dei titolari ha sparato in aria con un fucile, attirando l’attenzione di tutti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gestire la situazione.

Lite familiare degenerata nel pomeriggio di ieri all’interno di un ristorante della città. Coinvolti sia i titolari della trattoria che alcuni loro parenti. Secondo i primi accertamenti effettuati dai carabinieri del Norm di Piacenza si sarebbe trattato di una lite per futili motivi.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Leggi anche: Gorlago, sorprende i ladri e spara 4 colpi in aria con il fucile Lite familiare a Mesagne finisce nel sangue, uomo spara al fratello: arrestatoEseguito un arresto per porto e detenzione di arma clandestina, minacce e lesioni aggravate. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Massacra di botte la compagna, si era rifiutata di accompagnarlo a comprare la droga; Laura Papadia, il marito Gianluca Romita condannato all'ergastolo: la uccise perché voleva un figlio; Lite choc con il padre a Jesi, si arrampica e vola dal terrazzo. L’episodio ieri sera in viale Trieste. Indagano i carabinieri; Caserta - Lite in famiglia nella notte. Donna denunciata. Micaela Ramazzotti a Belve: divorzio, lite al ristorante e nuova relazioneMicaela Ramazzotti racconta a Belve i momenti dolorosi del matrimonio finito, la famosa lite in strada e la nuova storia con Claudio Pallitto ... notizie.it Giorgia racconta la lite con Emanuel Lo al ristorante: Nostro figlio ha minacciato di andarseneSincera e straordinariamente normale, Giorgia dimostra, ancora una volta, di essere lontana dallo stereotipo della celebrità e racconta una lite – come accade a tante coppie – avvenuta con il compagno ... dilei.it Goito: rissa e incendio provocato da lite familiare, donna denuncia situazione violenta A Goito, una lite tra conviventi è culminata in un principio di incendio provocato dalla donna, che ha dato fuoco ai vestiti del compagno dopo una discussione. L’uomo ha facebook Lite familiare a Mussetta di San Donà finisce con un accoltellamento: 20enne grave in ospedale, arrestato un uomo. #Veneto #Venezia #Cronaca #Inevidenza x.com