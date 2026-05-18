pensione complementare gli italiani aderiscono tardi

Gli italiani dimostrano una certa ritrosia nell’aderire ai piani di pensione complementare, con molti che decidono di farlo in età avanzata. La necessità di integrare la pensione pubblica cresce, in particolare tra i giovani, che si aspettano di ricevere un assegno molto più basso rispetto all’ultimo stipendio prima di smettere di lavorare. Questa situazione evidenzia come la partecipazione a forme di previdenza integrativa avvenga più tardi rispetto al passato.

INVESTIRE nella pensione di scorta è diventata sempre di più una necessità, soprattutto per i giovani per i quali l’aspettativa è di avere un assegno dell’Inps molto inferiore rispetto all’ultimo reddito disponibile prima di lasciare il lavoro. Ma spesso o non si colgono le opportunità della previdenza complementare o lo si fa quando si è avanti negli anni. Tanto che tra coloro che hanno aderito a una soluzione di previdenza complementare, quasi un over 55 su tre (30%) prova rimpianto per averla sottoscritto troppo tardi. Lo rileva la prima wave 2026 dell’ Osservatorio “Look to the Future“ di Athora Italia, compagnia assicurativa vita del gruppo Athora. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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