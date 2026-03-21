Se decidi di andare in pensione più tardi Bonus Giorgetti come funziona davvero l’aumento dello stipendio

Il governo ha introdotto una misura che incentiva i lavoratori più anziani a restare in servizio più a lungo, offrendo un aumento dello stipendio per chi decide di andare in pensione più tardi. Questa iniziativa, nota come Bonus Giorgetti, mira a trattenere nel mondo del lavoro i dipendenti con più esperienza. La misura sta attirando l’attenzione come strumento di policy per modificare le abitudini pensionistiche.

C’è una misura che, più di altre, sta assumendo un ruolo centrale nella strategia del governo per trattenere al lavoro i dipendenti più esperti. Si tratta del cosiddetto bonus Giorgetti, lo strumento pensato per chi ha già raggiunto i requisiti per lasciare il lavoro in anticipo ma decide, invece, di restare ancora in servizio. Il principio su cui si fonda è semplice solo in apparenza: premiare chi rinvia la pensione garantendo un vantaggio economico immediato direttamente in busta paga. La definizione tecnica è quella di “incentivo al posticipo del pensionamento”, ma nella pratica il meccanismo si traduce in un aumento netto dello stipendio mensile. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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