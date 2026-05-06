Un arciere paralimpico di 41 anni è stato arrestato con l’accusa di stalking e violenza sessuale nei confronti di cinque atlete. L’indagine si è concentrata su comportamenti ritenuti molesti, con un episodio durante le Paralimpiadi di Parigi 2024 considerato particolarmente grave dagli inquirenti. L’uomo è stato fermato in relazione a queste accuse e si trova ora sotto indagine.

L’episodio ritenuto più grave dagli inquirenti si sarebbe verificato durante le Paralimpiadi di Parigi 2024. Una giovane atleta avrebbe raccontato che l’uomo si sarebbe introdotto nella sua stanza d’albergo mentre lei era appena uscita dalla doccia. “Si è buttato verso di me con il fisico. Io gli ch.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Arrestato Matteo Bonacina, l’arciere paralimpico 41enne accusato di “stalking” e “violenza sessuale” per “molestie” su 5 atlete

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