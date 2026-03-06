Molestie su minore pubblicati i file con le accuse a Trump La Casa Bianca | Nessuna prova è la denuncia di una donna disturbata

Sono stati resi pubblici alcuni file che contengono accuse di molestie su minore contro un ex presidente degli Stati Uniti. La Casa Bianca ha risposto affermando che non ci sono prove e che si tratta della denuncia di una donna disturbata. Nel frattempo, il dipartimento di Giustizia americano ha diffuso nuovi documenti relativi al caso Jeffrey Epstein.

Il dipartimento di Giustizia americano ha pubblicato nuovi documenti sul caso Jeffrey Epstein, tra quali i colloqui dell’Fbi con una donna del South Carolina che ha accusato di molestie sessuali il finanziere pedofilo e il presidente americano Donald Trump, esclusi in una precedente revisione perché «erroneamente codificati come duplicati». L’accusatrice è stata interrogata dall’Fbi quattro volte nel tentativo di valutare l’attendibilità del suo racconto, ma un riassunto di una sola di queste interviste è stato incluso nei documenti resi pubblici. «Come abbiamo sempre fatto, con la segnalazioni di dubbi, il dipartimento avrebbe esaminato, apportato eventuali correzioni e ripubblicato i documenti online», ha dichiarato il dipartimento in un post su X. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Il giallo sulle 50 pagine su Trump sparite dagli Epstein file. Le accuse di molestie e i sospetti sulla "pulizia" della Casa Bianca

