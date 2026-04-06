Durante la menopausa, molte donne notano cambiamenti sulla pelle, che diventa più sottile, secca e fragile. Questi effetti sono strettamente collegati alle variazioni ormonali che si verificano in questo periodo. La pelle sensibile può richiedere cure specifiche per contrastare questi mutamenti e mantenere un aspetto più sano. La relazione tra menopausa e alterazioni cutanee è ben documentata e riguarda anche altri aspetti del benessere della pelle.

C’è una strettissima correlazione tra menopausa e pelle. O, più precisamente, con la pelle che si assottiglia e diventa secca, più fragile e sensibile. È scientifico. Quando si parla di invecchiamento le donne invecchiano più lentamente degli uomini, almeno durante la loro vita fertile. Dopo la menopausa però, le cose cambiano drasticamente e non sempre è facile adattarsi a questa nuova fase della vita. Qualche cambiamento però, si avverte già qualche anno prima. Durante la perimenopausa infatti, iniziano cicli irregolari, vampate di calore, sudorazioni notturne, sbalzi d’umore, secchezza vaginale, insonnia e un rallentamento del metabolismo, anche con possibile aumento di peso. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Ecco cosa succede alla pelle (e non solo) in menopausa?

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