Pedullà provoca dopo Juve Fiorentina | Cambieranno allenatore ogni sei mesi e vedranno che il problema non si risolve

Da juventusnews24.com 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la partita tra Juventus e Fiorentina, un noto giornalista ha commentato che la Juventus cambierà allenatore ogni sei mesi e che questa strategia non risolverà i problemi della squadra. Il suo intervento è arrivato nel commento post partita dello stadio. La sua affermazione ha suscitato reazioni tra tifosi e addetti ai lavori, senza ulteriori dettagli sul contenuto della discussione. La partita si è conclusa con risultati che hanno alimentato le diverse opinioni sulle scelte tecniche delle due squadre.

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di Luca Fioretti Pedullà provoca dopo Juve Fiorentina: «Cambieranno allenatore ogni sei mesi e.». Il commento del noto giornalista dopo il match dello Stadium. La  clamorosa e rovinosa sconfitta  interna maturata contro la  Fiorentina  per  0-2  ha spalancato le porte a una  profonda crisi  per la  Juventus. Il grave tracollo vissuto sul  campo  rischia seriamente di compromettere la tanto desiderata qualificazione in  Champions League, un traguardo fondamentale che ora appare raggiungibile soltanto tramite un  vero e proprio miracolo sportivo  da compiere all’ultima giornata. Il clima attorno all’ambiente  bianconero  è diventato pesantissimo, con i tifosi e gli addetti ai lavori pronti a puntare il dito contro le  evidenti mancanze  di un gruppo incapace di reagire alle difficoltà. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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