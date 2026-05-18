Dopo la partita tra Juventus e Fiorentina, un noto giornalista ha commentato che la Juventus cambierà allenatore ogni sei mesi e che questa strategia non risolverà i problemi della squadra. Il suo intervento è arrivato nel commento post partita dello stadio. La sua affermazione ha suscitato reazioni tra tifosi e addetti ai lavori, senza ulteriori dettagli sul contenuto della discussione. La partita si è conclusa con risultati che hanno alimentato le diverse opinioni sulle scelte tecniche delle due squadre.

di Luca Fioretti Pedullà provoca dopo Juve Fiorentina: «Cambieranno allenatore ogni sei mesi e.». Il commento del noto giornalista dopo il match dello Stadium. La clamorosa e rovinosa sconfitta interna maturata contro la Fiorentina per 0-2 ha spalancato le porte a una profonda crisi per la Juventus. Il grave tracollo vissuto sul campo rischia seriamente di compromettere la tanto desiderata qualificazione in Champions League, un traguardo fondamentale che ora appare raggiungibile soltanto tramite un vero e proprio miracolo sportivo da compiere all’ultima giornata. Il clima attorno all’ambiente bianconero è diventato pesantissimo, con i tifosi e gli addetti ai lavori pronti a puntare il dito contro le evidenti mancanze di un gruppo incapace di reagire alle difficoltà. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pedullà provoca dopo Juve Fiorentina: «Cambieranno allenatore ogni sei mesi e vedranno che il problema non si risolve»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LAZIO FIORENTINA 2-2 ADANI: ARBITRO MORTO!

Sullo stesso argomento

La Fiorentina risolve il contratto con Pioli sei mesi dopo l’esonero: risparmia oltre 10 milioniPioli ha risolto di comune accordo il contratto con la Fiorentina, può allenare da subito altrove: era stato esonerato a novembre dopo aver portato...

Moise sempre alle prese col problema alla tibia: Fiorentina: Kean salterà anche la Juve. Toto-allenatore: Vanoli più no che si. Paratici in fibrillazione per le “grandi manovre”FIRENZE – Potrebbe essere l’ultima trasferta da allenatore della Fiorentina, quella di Paolo Vanoli, domenica alle 12, a Torino contro la Juventus.

Colpo Fiorentina allo Stadium, una Juve da incubo scivola al sesto postoDal sogno del secondo posto all'incubo del sesto, la Juventus crolla sotto i colpi della Fiorentina. All'Allianz Stadium passano i viola dell'ex Toro Vanoli, le reti di Ndour e Mandragora complicano c ... ansa.it

Moviola Juventus Fiorentina: rigore negato e 3 gol annullati | Cos’è successo: dubbi su McKennie e PongracicSerie A, Juventus-Fiorentina tra polemiche e Var: annullati tre gol, dubbi sul contatto McKennie-Gosens e sul tocco di Pongracic. Cos'è successo Succede di tutto all’Allianz Stadium nella sfida tra ... ilsussidiario.net