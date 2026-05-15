La Fiorentina risolve il contratto con Pioli sei mesi dopo l'esonero | risparmia oltre 10 milioni

Da fanpage.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sei mesi dopo essere stato esonerato, l'ex allenatore della Fiorentina ha deciso di risolvere il contratto con la società di comune accordo. La rescissione permette all’allenatore di allenare immediatamente un’altra squadra. L’esonero era avvenuto a novembre, quando la squadra si trovava in zona retrocessione. La Fiorentina ha così risparmiato oltre 10 milioni di euro legati al contratto dell’ex allenatore. Questa decisione conclude ufficialmente il rapporto tra le parti.

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Pioli ha risolto di comune accordo il contratto con la Fiorentina, può allenare da subito altrove: era stato esonerato a novembre dopo aver portato la squadra in zona retrocessione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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