Il piano sanitario annunciato dal ministro della salute ha suscitato preoccupazioni in Basilicata riguardo ai servizi sanitari locali. Secondo alcune fonti, il sistema misto proposto potrebbe aggravare la carenza di medici nei comuni più isolati della regione. Si discute inoltre dei potenziali rischi che il piano comporterebbe per la medicina di prossimità, con particolare attenzione alle ripercussioni sulla disponibilità di assistenza nei centri più piccoli.

? Cosa scoprirai Come influirà il sistema misto sulla carenza di medici nei comuni isolati?. Quali rischi reali corre la medicina di prossimità con il piano Schillaci?. Perché la riforma rischia di aumentare le disuguaglianze tra i territori lucani?. Chi dovrà garantire le cure nelle zone più fragili della Basilicata?.? In Breve Modello misto tra medici convenzionati e dipendenti rischia disuguaglianze nei piccoli comuni lucani.. Mancanza di dialogo tra Ministero, Parlamento e professionisti sanitari in Basilicata.. Necessità di potenziamento medicina di prossimità per garantire continuità assistenziale ai cittadini.. Rischio vuoti assistenziali nelle zone interne della Basilicata per carenza personale sanitario.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità, Marrese: il piano Schillaci rischia i servizi in Basilicata

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