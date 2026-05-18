Pechino tutto pronto per l' incontro con Putin | Firmeremo 40 accordi
Pechino si prepara ad accogliere il presidente russo, che atterrerà in città la sera del 19 maggio. La mattina seguente, alle 11, si terrà la cerimonia di benvenuto a Piazza Tienanmen. Durante l'incontro con il presidente cinese, sono previsti la firma di circa quaranta accordi tra i due paesi. L’appuntamento si svolge pochi giorni dopo la visita di Xi Jinping in Russia.
È tutto pronto per l'incontro fra il presidente russo, Vladimir Putin, e quello cinese, Xi Jinping. Lo Zar atterrerà a Pechino la sera del 19 maggio e verrà accolto nella cerimonia di benvenuto il mattino seguente alle ore 11 in Piazza Tienanmen. Secondo quanto riferito finora dal consigliere del presidente russo Yuri Ushakov, i due paesi firmeranno circa 40 accordi durante il vertice. Nello specifico, verranno firmati documenti intergovernativi, interministeriali e commerciali che riguardano l'approfondimento della cooperazione nei settori industriale, commerciale, dei trasporti, delle costruzioni, dell'innovazione, di istruzione, cinema, energia nucleare, interazione fra agenzie di stampa. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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