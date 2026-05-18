Pechino si prepara ad accogliere il presidente russo, che atterrerà in città la sera del 19 maggio. La mattina seguente, alle 11, si terrà la cerimonia di benvenuto a Piazza Tienanmen. Durante l'incontro con il presidente cinese, sono previsti la firma di circa quaranta accordi tra i due paesi. L’appuntamento si svolge pochi giorni dopo la visita di Xi Jinping in Russia.

È tutto pronto per l'incontro fra il presidente russo, Vladimir Putin, e quello cinese, Xi Jinping. Lo Zar atterrerà a Pechino la sera del 19 maggio e verrà accolto nella cerimonia di benvenuto il mattino seguente alle ore 11 in Piazza Tienanmen. Secondo quanto riferito finora dal consigliere del presidente russo Yuri Ushakov, i due paesi firmeranno circa 40 accordi durante il vertice. Nello specifico, verranno firmati documenti intergovernativi, interministeriali e commerciali che riguardano l'approfondimento della cooperazione nei settori industriale, commerciale, dei trasporti, delle costruzioni, dell'innovazione, di istruzione, cinema, energia nucleare, interazione fra agenzie di stampa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pechino, tutto pronto per l'incontro con Putin: "Firmeremo 40 accordi"

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