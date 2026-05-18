Pavia nuovi Quaderni di Gramsci | l’omaggio a Gianni Francioni
A Pavia sono stati presentati i nuovi Quaderni di Gramsci, dedicati a Gianni Francioni. La pubblicazione si concentra su temi liceali inediti del giovane pensatore e propone una nuova lettura delle sue prime riflessioni. La ricerca filologica è stata condotta da un gruppo di studiosi specializzati, che hanno analizzato i documenti originali e contribuito a chiarire aspetti poco noti del periodo giovanile di Gramsci. La presentazione si è svolta in un contesto accademico e culturale locale.
? Domande chiave Cosa rivelano i temi liceali inediti del giovane Gramsci?. Chi ha guidato la ricerca filologica sui nuovi Quaderni del carcere?. Come si trasforma la memoria accademica in spettacolo teatrale al Politeama?. Perché Pavia diventa il centro internazionale degli studi gramsciani?.? In Breve Presentazione volume 22 Quaderni del carcere il 22 maggio all'aula Foscolo di Pavia.. Spettacolo teatrale al Politeama il 28 maggio con Gad Lerner e Silvia Truzzi.. Tavola rotonda coordinata da Giuseppe Cospito con i collegi Cairoli e Ghislieri.. Percorso commemorativo iniziato nell'autunno 2025 tra Sassari, Roma e Firenze.. Il 22 maggio alle... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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