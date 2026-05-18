Pavia nuovi Quaderni di Gramsci | l’omaggio a Gianni Francioni

A Pavia sono stati presentati i nuovi Quaderni di Gramsci, dedicati a Gianni Francioni. La pubblicazione si concentra su temi liceali inediti del giovane pensatore e propone una nuova lettura delle sue prime riflessioni. La ricerca filologica è stata condotta da un gruppo di studiosi specializzati, che hanno analizzato i documenti originali e contribuito a chiarire aspetti poco noti del periodo giovanile di Gramsci. La presentazione si è svolta in un contesto accademico e culturale locale.

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