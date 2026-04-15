Tramvia si amplia il cantiere in viale Gramsci | nuovi restringimenti di carreggiata

A partire dalle 21 di giovedì 16 aprile, in viale Gramsci si procederà con un ampliamento del cantiere legato alla costruzione della linea tramviaria. La nuova fase prevede restrizioni temporanee alla carreggiata, in particolare sul lato del viale che si affaccia su piazzale Donatello, tra via Alfieri e via della Mattonaia, in direzione Arno. Le lavorazioni continueranno nelle prossime settimane, con modifiche alla viabilità in zona.

Dalle 21 di domani, giovedì 16 aprile, scatterà la nuova fase delle lavorazioni in viale Gramsci: si tratta dell’ampliamento della cantierizzazione per la sede tramviaria sul viale lato piazzale Donatello, tra via Alfieri e via della Mattonaia, in direzione Arno.Su viale Gramsci confermate due.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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