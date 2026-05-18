’MarRC’ di Reggio Calabria Nella ’casa’ Bronzi di Riace l’omaggio a Gianni Versace

Nella sede dei Bronzi di Riace a Reggio Calabria si è svolto un evento che ha reso omaggio a Gianni Versace, figura di spicco della moda italiana. La giornata Internazionale dei Musei è stata occasione per aprire le porte a diverse iniziative culturali, tra cui questa mostra dedicata allo stilista e alle sue influenze artistiche. La visita ha coinvolto numerosi visitatori, tra appassionati di moda e appassionati di storia dell’arte, che hanno potuto ammirare anche altri tesori custoditi nel museo.

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di Olga Mugnaini I Bronzi di Riace e mille altri tesori. La giornata Internazionale dei Musei è l’occasione per scoprire o riscoprire una meraviglia tutta italiana: il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MarRC), un luogo dinamico e in continua evoluzione, che coniuga il valore del patrimonio con una visione aperta al presente. Ospitato nel Palazzo Piacentini, il primo edificio in Europa ad essere progettato e realizzato per ospitare una collezione archeologica, il Museo Archeologico di Reggio Calabria è oggi un centro culturale vivo e accessibile, affacciato sullo Stretto e immerso nel cuore urbano della città. Qui la memoria si intreccia con l’innovazione, tra grandi reperti e nuove esperienze di visita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ’MarRC’ di Reggio Calabria. Nella ’casa’ Bronzi di Riace l’omaggio a Gianni Versace ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Evento su Gianni Versace al MArRC, Battaglia: "Figura iconica per il brand di Reggio Calabria"La terrazza del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ha ospitato l’evento dedicato a Gianni Versace, dal titolo: “La giovinezza, le... Baglioni in Calabria: il tour GrandTour celebra i Bronzi di RiaceLa cittadella regionale Jole Santelli di Catanzaro ha ospitato ieri pomeriggio un incontro istituzionale dedicato alla celebrazione del valore... ’MarRC’ di Reggio Calabria. Nella ’casa’ Bronzi di Riace l’omaggio a Gianni Versacedi Olga Mugnaini I Bronzi di Riace e mille altri tesori. La giornata Internazionale dei Musei è l’occasione per scoprire ... quotidiano.net Reggio Calabria, si rafforza il legame tra il Museo Archeologico e il Concorso dei Madonnari di TaurianovaSi rafforza il legame tra il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e il Concorso Internazionale dei Madonnari – Città di Taurianova, giunto quest’anno alla sua undicesima edizione e in progr ... strettoweb.com