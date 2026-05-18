’MarRC’ di Reggio Calabria Nella ’casa’ Bronzi di Riace l’omaggio a Gianni Versace
Nella sede dei Bronzi di Riace a Reggio Calabria si è svolto un evento che ha reso omaggio a Gianni Versace, figura di spicco della moda italiana. La giornata Internazionale dei Musei è stata occasione per aprire le porte a diverse iniziative culturali, tra cui questa mostra dedicata allo stilista e alle sue influenze artistiche. La visita ha coinvolto numerosi visitatori, tra appassionati di moda e appassionati di storia dell’arte, che hanno potuto ammirare anche altri tesori custoditi nel museo.
di Olga Mugnaini I Bronzi di Riace e mille altri tesori. La giornata Internazionale dei Musei è l’occasione per scoprire o riscoprire una meraviglia tutta italiana: il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MarRC), un luogo dinamico e in continua evoluzione, che coniuga il valore del patrimonio con una visione aperta al presente. Ospitato nel Palazzo Piacentini, il primo edificio in Europa ad essere progettato e realizzato per ospitare una collezione archeologica, il Museo Archeologico di Reggio Calabria è oggi un centro culturale vivo e accessibile, affacciato sullo Stretto e immerso nel cuore urbano della città. Qui la memoria si intreccia con l’innovazione, tra grandi reperti e nuove esperienze di visita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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