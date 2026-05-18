Pavard torna all’Inter e saluta il Marsiglia | il post sui social del francese

Un calciatore francese ha pubblicato un messaggio sui social in cui annuncia il suo ritorno all’Inter dopo aver giocato nel Marsiglia. La comunicazione arriva dopo il periodo trascorso in Francia e riguarda il trasferimento tra i due club. Sul suo profilo social, il giocatore ha scritto alcune parole di saluto al club marsigliese e ha mostrato entusiasmo per il ritorno in Italia. Continuano gli aggiornamenti sui nerazzurri riguardo a questa operazione di mercato.

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