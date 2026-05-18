Pavard torna all’Inter e saluta il Marsiglia | il post sui social del francese
Un calciatore francese ha pubblicato un messaggio sui social in cui annuncia il suo ritorno all’Inter dopo aver giocato nel Marsiglia. La comunicazione arriva dopo il periodo trascorso in Francia e riguarda il trasferimento tra i due club. Sul suo profilo social, il giocatore ha scritto alcune parole di saluto al club marsigliese e ha mostrato entusiasmo per il ritorno in Italia. Continuano gli aggiornamenti sui nerazzurri riguardo a questa operazione di mercato.
di Andrea Greco . Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. Pavard torna all’Inter dopo la stagione in prestito al Marsiglia. Il calciomercato nerazzurro si accende con una notizia da non sottovaluta. Benjamin Pavard non continuerà la sua avventura in Francia. Il calciatore era approdato in Ligue 1 con la formula del prestito con diritto di riscatto, un’opzione di acquisto definitivo che era stata fissata a 15 milioni di euro. La squadra francese, anche per via di diversi problemi fisici di Pavard durante l’ultima annata, ha deciso di non riscattarlo. Comunque, è arrivato con un post sul proprio profilo Instagram il saluto del giocatore al club e ai tifosi. 🔗 Leggi su Internews24.com
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