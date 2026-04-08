Pavard e l’incognita riscatto | l’Inter non punta più sul francese il Marsiglia chiede lo sconto Il caso

L’Inter ha deciso di non puntare più su Pavard, il difensore francese acquistato in estate. Il Marsiglia, club di proprietà francese, ha richiesto uno sconto sul prezzo di riscatto concordato. La situazione del calciatore resta incerta, poiché le trattative tra le parti si sono fatte più complesse e il futuro di Pavard non è ancora definito. La vicenda rappresenta uno dei nodi principali del mercato di questa sessione.

di Alberto Petrosilli Pavard resta uno dei casi più spinosi per quanto riguarda il mercato estivo dell’Inter: il Marsiglia vuole lo sconto per riscattarlo. L’ Inter di Cristian Chivu, solida in vetta con 72 punti, inizia a pianificare le grandi manovre in uscita per finanziare la rivoluzione tattica della proprietà Oaktree. Tra i dossier più caldi sulla scrivania della dirigenza nerazzurra c’è quello relativo al futuro di Benjamin Pavard, attualmente in prestito con diritto di riscatto al Marsiglia. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Pavard e l’incognita riscatto: il punto. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il rendimento del difensore francese in Ligue 1 non ha convinto pienamente il club transalpino. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pavard e l’incognita riscatto: l’Inter non punta più sul francese, il Marsiglia chiede lo sconto. Il caso Mercato Inter, deciso il futuro di Pavard: dal riscatto del Marsiglia al prezzo del difensore francese. Tutti i dettaglidi Redazione Inter News 24Mercato Inter, arrivano nuovi aggiornamenti sul futuro di Pavard: dal riscatto del Marsiglia al prezzo del difensore Il... Leggi anche: Pavard-Marsiglia, è già finita: l’Inter non fa sconti e il francese torna sul mercato