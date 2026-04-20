Toscolano Maderno baby gang pesta tre genitori | un furto all’origine della violenza

A Toscolano Maderno, tre uomini si sono trovati coinvolti in una violenta colluttazione con alcuni giovani dopo aver tentato di difendere la figlia di uno di loro, di 14 anni, che era stata vittima di un furto poco prima. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri e ha portato a conseguenze fisiche per i genitori, che sono stati colpiti durante il confronto. La vicenda ha attirato l’attenzione della locale comunità.

Toscolano Maderno (Brescia), 19 aprile 2026 – Brutta disavventura per tre padri che hanno cercato di difendere la figlia 14enne di uno di loro, vittima poco prima di un furto. E in risposta sono stati aggrediti a calci e pugni da un gruppo di almeno ottodieci maranza sui 15 anni. Serata di violenza Lago di Garda, a Toscolano Maderno, dove tre famiglie di amici (una bergamasca di Martinengo, una bresciana di Lumezzane e una di Cremona ) stavano passando un momento di relax. Qui, in un locale sul lungolago vicino al Campo Ippico, i figli adolescenti delle tre famiglie si sono incontrati con alcuni amici. Nel corso della serata il gruppo di maranza ha rubato alla 14enne una cassa acustica, sfilandola dalla borsa della ragazza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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