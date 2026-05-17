Due jet si scontrano in volo l’incidente negli Usa

Durante uno spettacolo in Idaho, negli Stati Uniti, due jet si sono scontrati in volo. Entrambi gli equipaggi sono usciti dagli aerei con i paracadute prima che gli aerei precipitassero a terra. L’incidente è avvenuto durante l’evento e non sono state fornite informazioni sulla presenza di feriti o altre conseguenze immediate. Sul luogo sono intervenuti i servizi di emergenza per gestire la situazione e le operazioni di soccorso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui