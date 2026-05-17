Due jet si scontrano in volo l’incidente negli Usa

Da webmagazine24.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante uno spettacolo in Idaho, negli Stati Uniti, due jet si sono scontrati in volo. Entrambi gli equipaggi sono usciti dagli aerei con i paracadute prima che gli aerei precipitassero a terra. L’incidente è avvenuto durante l’evento e non sono state fornite informazioni sulla presenza di feriti o altre conseguenze immediate. Sul luogo sono intervenuti i servizi di emergenza per gestire la situazione e le operazioni di soccorso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

(Adnkronos) – Due jet si scontrano in volo durante uno show in Idaho, negli Stati Uniti. Gli equipaggi dei due aerei si lanciano con i paracadute mentre gli apparecchi precipitano. L'incidente è avvenuto nell'area della Mountain Home Air Force Base in Idaho. All pilots ejected and were seen descending safely under parachutes.  —[email protected] (Web Info) L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sono SOPRAVVISSUTO In Un INCIDENTE Aereo

Video Sono SOPRAVVISSUTO In Un INCIDENTE Aereo

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Incidente a Vetralla: auto si scontrano e finiscono contro un muro, due feriti

Brutto incidente in tangenziale: si scontrano un autobus e due autocarri. Ci sono feritiUn incidente, poco dopo le ore 9:30 si è verificato sulla Tangenziale di Napoli, al chilometro 7 in direzione Pozzuoli, poco prima dell'uscita di...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web