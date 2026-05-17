Due jet si scontrano in volo l’incidente negli Usa
Durante uno spettacolo in Idaho, negli Stati Uniti, due jet si sono scontrati in volo. Entrambi gli equipaggi sono usciti dagli aerei con i paracadute prima che gli aerei precipitassero a terra. L’incidente è avvenuto durante l’evento e non sono state fornite informazioni sulla presenza di feriti o altre conseguenze immediate. Sul luogo sono intervenuti i servizi di emergenza per gestire la situazione e le operazioni di soccorso.
(Adnkronos) – Due jet si scontrano in volo durante uno show in Idaho, negli Stati Uniti. Gli equipaggi dei due aerei si lanciano con i paracadute mentre gli apparecchi precipitano. L'incidente è avvenuto nell'area della Mountain Home Air Force Base in Idaho. All pilots ejected and were seen descending safely under parachutes. —[email protected] (Web Info) L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Sono SOPRAVVISSUTO In Un INCIDENTE Aereo
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