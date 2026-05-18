Collisione tra due jet della Marina Usa davanti al pubblico | i caccia valevano 67 milioni l’uno Video

Due jet della Marina statunitense sono entrati in collisione nel cielo dell’Idaho davanti a un pubblico di spettatori. La scena è stata seguita da una rapida scia improvvisa, fuori traiettoria, e successivamente si è verificato il contatto tra i due aeromobili. Dopo lo scontro in quota, si sono uditi un forte boato e si è alzato del fumo che ha oscurato il cielo sereno. Entrambi i caccia, dal valore di circa 67 milioni di dollari ciascuno, sono stati coinvolti nell’incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il primo segnale è una scia improvvisa, fuori traiettoria. Poi il contatto tra i jet in quota, il boato e il fumo a coprire il cielo limpido dell’Idaho. Il tutto davanti a centinaia di spettatori. In pochi secondi, quattro paracaduti bianchi si aprono sopra la Mountain Home Air Force Base mentre a terra si alza una colonna di fumo nero. L’incidente è avvenuto domenica attorno alle 12.30 ora locale, le 20.30 in Italia, durante la seconda e ultima giornata dell’ air show “Gunfighter Skies ”, organizzato presso la base militare statunitense a circa 3 chilometri a nord-ovest del complesso militare. A scontrarsi in volo sono stati due EA-18G Growler della US Navy impegnati in una dimostrazione acrobatica a distanza ravvicinata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Collisione tra due jet della Marina Usa davanti al pubblico: i caccia valevano 67 milioni l’uno (Video) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video mid air collision between an American airline jet and US army helicopter in Washington DC# Sullo stesso argomento Usa, scontro tra due jet in Idaho: il fumo dopo la collisione(LaPresse) – Quattro membri dell’equipaggio si sono eiettati in sicurezza dopo la collisione di due jet della Marina americana nella giornata di... Scontro tra jet militari, il video della collisioneDomenica 17 maggio, mentre in Italia era sera, si sono scontrati due aerei militari nello stato americano dell’Idaho durante uno spettacolo... Collisione tra due EA-18 Growler durante lo show aereo in Idaho: salvi i quattro pilotiDue jet militari della Marina statunitense si sono scontrati in volo domenica durante l’Air Show Gunfighter Skies presso la base aerea di Mountain Home, vicino a Boise, nello Stato dell’Idaho. Cosa ... tg.la7.it Usa, scontro tra due jet in Idaho: il fumo dopo la collisione(LaPresse) - Quattro membri dell’equipaggio si sono eiettati in sicurezza dopo la collisione di due jet della Marina americana nella giornata ... stream24.ilsole24ore.com Il pilota della Marina racconta cosa sarebbe successo a Maverick dopo aver sorvolato la torre a tutta potenza e rotto il limite massimo il primo giorno del suo addestramento a Top Gun nella vita reale reddit