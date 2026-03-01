Connor Storrie, responsabile di Heated Rivalry, ha condotto il Saturday Night Live, attirando l’attenzione di molti utenti online. Nel promo, il giovane di 26 anni con un cappello da cowboy ha partecipato a un duello di accenti, generando numerose visualizzazioni sul canale dello show. La sua partecipazione ha suscitato discussioni tra gli spettatori, che si sono concentrati sulla sua presenza e sul suo stile.

Il motivo? Considerato già come l’erede di Leonardo DiCaprio, ha conquistato il pubblico globale con la serie fenomeno Heated Rivalry (disponibile ogni venerdì su HBO Max). Tratta dai romanzi della serie Game Changers di Rachel Reid, sta per arrivare in libreria in Italia il 17 marzo per Always Publishing e già si sa che è una delle uscite più attese dell’anno. Connor Storrie interpreta Ilya Rozanov, campione di hockey di origini russe, che s’innamora dell’acerrimo nemico sul ghiaccio, Shane Hollander (il 25enne canadese Hudson Williams, che ha fatto un cameo nell’episodio di SNL con tanto di abbraccio finale). Per assistere alla puntata,... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Connor Storrie di Heated Rivalry ha condotto il Saturday Night Live e ha mandato internet in tilt. Che sia il vero erede di Leonardo DiCaprio?

Heated Rivalry, Connor Storrie e Hudson Williams scherzano sul pubblico che li ha visti nudi nella serieI due protagonisti della serie in arrivo su HBO Max hanno scherzato ai Golden Globes 2026 sulle loro scene hot e sul fatto che praticamente tutti li...

Come lo stylist James Yardley ha trasformato Connor Storrie di Heated Rivalry in un protagonista di nuova generazione della modaStorrie ha indossato Saint Laurent per la prima volta ai Golden Globe 2026, quando il suo stylist James Yardley ha accostato a uno splendido smoking...

Una selezione di notizie su Connor Storrie di.

Temi più discussi: Connor Storrie conquista il primo ruolo dopo Heated Rivalry ed entra nel cast di Peaked; Connor Storrie, star di Heated Rivalry, impegnato in un duello di accenti nel promo del SNL; Oltre Heated Rivalry: Da Yaga a Peaked, i nuovi progetti di Hudson Williams e Connor Storrie; Heated Rivalry, desiderio impossibile che sfida la censura.

Connor Storie e Hudson Williams: la coppia che farà impazzire l’Italia con Heated RivalryConnor Storie e Hudson Williams sono i volti della serie tv queer più attesa in Italia, disponibile su HBO Max ... iconmagazine.it

Connor Storrie e Hudson Williams di Heated Rivalry infiammano il palco ai Golden Globe 2026!Connor Storrie e Hudson Williams hanno fatto la loro prima apparizione insieme in tv negli Stati Uniti ai Golden Globe 2026. Non poteva essere altrimenti: Connor Storrie e Hudson Williams hanno ... comingsoon.it

I bloopers di Connor Storrie per il video promozionale di SNL. x.com

Per Connor Storrie arriva il primo ruolo dopo l'enorme successo di Heated Rivarly! Secondo quanto riportato da Deadline l'interprete di Ilya Rozanov sarebbe in trattative per entrare nel cast di Peaked, nuova comedy prodotta dalla A24. Al centro della trama la - facebook.com facebook