Ue Meloni scrive a von der Leyen | Estendere all' energia la deroga al Patto di stabilità
La premier italiana ha scritto alla presidente della Commissione europea, chiedendo di estendere la deroga al Patto di stabilità anche nel settore dell’energia. La richiesta arriva in un momento in cui l’Italia ribadisce il suo impegno nel contribuire alla sicurezza e alla difesa europea, sottolineando l’importanza di mantenere flessibilità finanziaria per far fronte alle sfide internazionali attuali. La comunicazione si inserisce in un quadro di dialogo tra le istituzioni comunitarie e i singoli paesi membri.
"L'Italia continuerà a fare la propria parte per rafforzare la sicurezza e la difesa europea. È una responsabilità che sentiamo profondamente, soprattutto nel contesto internazionale che stiamo vivendo. Continueremo a sostenere la necessità che l'Unione Europea investa di più nella propria sicurezza strategica e nella propria capacità di difesa. Ma oggi, agli occhi dei cittadini europei, esiste un'altra emergenza altrettanto concreta e immediata: quella energetica". Lo scrive la premier Giorgia Meloni in una lettera alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. "La crisi in Medio Oriente e le tensioni nello Stretto di Hormuz che... 🔗 Leggi su Iltempo.it
TEMPESTA IN UE! Meloni DEMOLISCE la Von der Leyen ECCO LA VERITÀ!
Sullo stesso argomento
Meloni scrive a von der Leyen e chiede di estendere la deroga del Patto di Stabilità all’energiaAGI - La premier Giorgia Meloni ha scritto una lettera alla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, nella quale chiede di estendere la...
La lettera di Meloni a von der Leyen: "Estendere all'energia la deroga al Patto di Stabilità sulla difesa"La deroga al Patto di stabilità prevista per la difesa va estesa anche alle spese per la crisi energetica o l'attivazione del programma Safe da parte...
Il coraggio con cui Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti attaccano quel Patto di Stabilità che loro stessi hanno votato è davvero ammirabile. Purtroppo questo coraggio è a spese dei cittadini, costretti a subire le frottole e la propaganda di chi parla in un modo e - Facebook facebook
Il sindaco di Modena: 'L'uomo immobilizzato anche da stranieri'. L'eroe Signorelli: 'L'Italia non è morta' reddit
Ue, Meloni a von der Leyen Estendere all’energia la deroga al Patto di StabilitàROMA (ITALPRESS) - Cara Ursula, l'Italia continuerà a fare la propria parte per rafforzare la sicurezza e la difesa europea. E' una responsabilità che s ... italpress.com
Meloni scrive a von der Leyen: Deroga al Patto di stabilità sia estesa all'energiaLa premier chiede all’Ue di estendere la deroga al Patto di stabilità anche alle spese contro la crisi energetica, oltre che a quelle per la ... huffingtonpost.it
Sue E Damico - Results on X | Live Posts & Updates x.com