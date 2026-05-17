Ue Meloni scrive a von der Leyen | Estendere all' energia la deroga al Patto di stabilità

La premier italiana ha scritto alla presidente della Commissione europea, chiedendo di estendere la deroga al Patto di stabilità anche nel settore dell’energia. La richiesta arriva in un momento in cui l’Italia ribadisce il suo impegno nel contribuire alla sicurezza e alla difesa europea, sottolineando l’importanza di mantenere flessibilità finanziaria per far fronte alle sfide internazionali attuali. La comunicazione si inserisce in un quadro di dialogo tra le istituzioni comunitarie e i singoli paesi membri.

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