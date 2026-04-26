Ascoli sfuma il sogno della promozione diretta | ora i playoff per continuare a sperare nella serie B

L'Ascoli ha perso 1-0 in trasferta contro il Campobasso, fallendo così l'occasione di conquistare la promozione diretta. La sconfitta mette fine alle speranze di ottenere subito la qualificazione alla serie B, e ora la squadra dovrà affrontare i playoff per proseguire la corsa verso la divisione superiore. La partita si è giocata il 26 aprile 2026 e ha lasciato i tifosi in attesa di ulteriori sfide.

Campobasso, 26 aprile 2026 – L'Ascoli cade 1-0 a Campobasso e non riesce a riconquistare direttamente la serie B, ma potrà farlo attraverso i prossimi playoff che vedranno comunque i bianconeri vantare una posizione di favore con il secondo posto finale ottenuto grazie ai 77 punti in classifica al termine dell'ultima giornata. A fare festa, invece, è l'Arezzo che in casa batte la Torres 3-1 e torna in cadetteria dopo vent'anni. Nell'ultimo appuntamento del campionato i bianconeri allenati da Tomei finiscono ko nella tana dei lupi con il gol vittoria di Gala nella ripresa. La serie di risultati utili consecutivi della formazione allenata da Tomei si ferma a 14.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ascoli, sfuma il sogno della promozione diretta: ora i playoff per continuare a sperare nella serie B Notizie correlate Calcio, volata promozione e playoff: il percorso del Ravenna per inseguire il sogno della serie BSolo due anni fa sembrava impossibile anche solo immaginarlo, ora, alle ultime battute di questa complessa stagione, sono ancora aperti i giochi per... Reggina, il sogno della promozione sfuma: errori e crisi internaLa Reggina si trova oggi, martedì 21 aprile 2026, a gestire un bilancio tecnico e societario che sembra aver segnato la fine di un’era. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Terza Categoria Arezzo. Sfuma il sogno della Monterchiese: la San Marco La Sella avanza ai playoff; Fere, stagione travagliata. È fuga dal Liberati; Prima Categoria: la Virtus Erchie deve accontentarsi del secondo posto, ora il sogno Promozione passa dai play-off. Ascoli, sfuma il sogno della promozione diretta: ora i playoff per continuare a sperare nella serie BFatale il ko 1-0 a Campobasso e la contemporanea vittoria dell’Arezzo che batte in casa 3-1 la Torres e fa festa, tornando in cadetteria dopo vent'anni ... msn.com Corazza al 100', l'Ascoli fa l'impresa e sbanca Arezzo: il campionato è riaperto, primo posto (e Serie B diretta) a -2AREZZO Niente accade se non è preceduto da un sogno. Al risveglio l’Ascoli prende atto che l’aggancio all’Arezzo non è un’illusione. Il Picchio percuote e sfonda il muro dell’Arezzo proprio all’ultimo ... corriereadriatico.it Serie C, in campo tutto il girone B: Arezzo e Ascoli, sfida a distanza per la B https://tinyurl.com/3xcwh3er - facebook.com facebook Calcio: elevato livello di attenzione per Campobasso-Ascoli. Attesi migliaia di spettatori. Questura, ''gara presenta alcuni profili di rischio' #ANSA x.com