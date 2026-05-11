PassionSport Manfredonia l’avversario dei playoff sarà il Triggiano

Nel calcio regionale, PassionSport Manfredonia affronterà il Triggiano nei playoff, nella speranza di passare dalla Prima Categoria alla Promozione. La squadra di casa si prepara alla sfida dopo aver concluso il campionato con risultati che le hanno permesso di accedere alla fase a eliminazione diretta. La partita si giocherà a breve, con entrambe le formazioni pronte a mettere in campo tutte le energie per ottenere la vittoria.

Sarà il Triggiano Calcio l’avversario dei playoff della PassionSport Manfredonia, nel tentativo di risalire dalla Prima Categoria alla Promozione. La squadra barese biancoceleste ha perso lo spareggio promozione contro l’Ideale Bari per 1-0 grazie ad una rete di Bovio. In campionato i sipontini non hanno mai battuto. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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