Partecipazione civica Anche Zanieri d’accordo | Dialogo con i cittadini

Anche un rappresentante politico ha aderito a un documento promosso da un’associazione e dai comitati cittadini, che contiene proposte rivolte ai candidati sindaco sulla partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa della città. Il testo, condiviso da diverse forze politiche, invita i futuri amministratori a promuovere più occasioni di dialogo e coinvolgimento diretto con i cittadini. Nessuna decisione è stata ancora presa, ma la firma conferma l’interesse di alcuni esponenti politici verso una maggiore partecipazione civica.

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Anche Enrico Zanieri (Unità popolare) ha firmato il documento promosso da Attiva Prato insieme ai comitati con le proposte rivolte ai candidati sindaco sul tema della partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa della città. " Noi come Unità Popolare, come coalizione che unisce tre partiti, siamo costituzionalmente favorevoli alla partecipazione perché la nostra identità passa dalla militanza e dalla partecipazione delle persone", ha dichiarato. Il candidato ha sottolineato la necessità di sostenere i luoghi della partecipazione: "Riteniamo necessario che il Comune debba fare degli sforzi affinché la partecipazione civica possa essere garantita". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Partecipazione civica. Anche Zanieri d’accordo: "Dialogo con i cittadini" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Accordo con Area Civica: "Solo coi simboli dei partiti"Le parole del segretario comunale di Rifondazione Comunista, Alessandro Lischi, sul possibile accordo con l’Area Civica di Giorgio Del Ghingaro, in... Con Arezzo – Lista Civica delle Frazioni: nuovi incontri nei territori per ascoltare i cittadiniArezzo, 11 marzo 2026 – Con Arezzo – Lista Civica delle Frazioni: nuovi incontri nei territori per ascoltare i cittadini.