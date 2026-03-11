Con Arezzo – Lista Civica delle Frazioni | nuovi incontri nei territori per ascoltare i cittadini

Arezzo ha organizzato una serie di incontri nei diversi quartieri e frazioni della città per ascoltare direttamente le esigenze e le opinioni dei cittadini. Le riunioni si svolgeranno nei prossimi giorni e coinvolgeranno rappresentanti della Lista Civica delle Frazioni, che raccoglieranno feedback sulla vita quotidiana e sui servizi locali. L’obiettivo è creare momenti di dialogo tra amministrazione e residenti.

Arezzo, 11 marzo 2026 – . Venerdì 13 marzo a Chiani, martedì 17 marzo a Pratantico e martedì 24 marzo alla Chiassa Superiore. Continuano gli incontri pubblici promossi da Con Arezzo – Lista Civica delle Frazioni, pensati per dialogare con i cittadini direttamente nei territori, ascoltare esigenze e raccogliere proposte utili a migliorare la qualità della vita nelle frazioni. Un percorso di confronto che punta a rafforzare il dialogo tra amministrazione e comunità locali, valorizzando il ruolo delle frazioni nello sviluppo della città. Durante gli... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Con Arezzo – Lista Civica delle Frazioni: nuovi incontri nei territori per ascoltare i cittadini Articoli correlati Più partecipazione, più attenzione, più cura al territorio: nasce Con Arezzo – Lista Civica delle FrazioniArezzo, 7 marzo 2026 – Più partecipazione, più attenzione, più cura al territorio: nasce Con Arezzo – Lista Civica delle Frazioni Oltre cinque anni... Sindaco si incontra con cittadini delle frazioni: confronto a Quarto e ValenzaniIl sindaco Maurizio Rasero, insieme al sicesindaco Stefania Morra e al consigliere delegato alle frazioni Piero Ferrero, ha avuto un incontro diretto... Tutto quello che riguarda Con Arezzo Temi più discussi: Più partecipazione, più attenzione, più cura al territorio: nasce Con Arezzo – Lista Civica delle Frazioni; Centri civici, manutenzione, fibra ottica. Con Arezzo è la lista delle frazioni: Così ascolto vero delle persone; Marcello Comanducci candidato del centrodestra: Scendo in campo per amore della città. Concreti nel fare, con una visione per Arezzo; Amministrative ad Arezzo: spunta un'altra lista a sinistra. Centri civici, manutenzione, fibra ottica. Con Arezzo è la lista delle frazioni: Così ascolto vero delle personeLa lista coordinata da Alessandro Meucci fa parte della coalizione civica che sostiene Marco Donati come candidato sindaco di Arezzo ... arezzonotizie.it Marco Donati domani al mercato del Giotto con il gazebo di Scelgo ArezzoIl consigliere comunale e candidato sindaco incontrerà i cittadini al mercato settimanale. Lunedì appuntamento a San Zeno, al Circolo ACLI, con l’iniziativa organizzata da Con Arezzo – Lista Civica de ... lanazione.it Ad Arezzo arriva lo scrittore Giulio Zambon con “Le parole affilate” - facebook.com facebook TR 18780 (AREZZO-FIRENZE SMN) viaggia con +56. TR 18320 (PISA-FIRENZE SMN) viaggia con +48. #treni x.com