Accordo con Area Civica | Solo coi simboli dei partiti

Il segretario comunale di Rifondazione Comunista ha dichiarato che l’accordo con l’Area Civica di Giorgio Del Ghingaro sarà possibile solo se verranno usati i simboli dei partiti. Questa affermazione è arrivata in seguito alle indiscrezioni sulle trattative per le prossime elezioni amministrative. La comunicazione è stata fatta ufficialmente e ha suscitato reazioni nel panorama politico locale.

Le parole del segretario comunale di Rifondazione Comunista, Alessandro Lischi, sul possibile accordo con l’ Area Civica di Giorgio Del Ghingaro, in vista delle elezioni amministrative, non potevano cadere nel vuoto, e infatti è andata proprio così. Al termine dell’intervista, apparsa nell’edizione di ieri del nostro giornale, a domanda specifica circa una possibile condivisione del candidato sindaco con i partiti del centrodestra, la risposta di Lischi è stata inequivocabile. "Per noi è fuori discussione – ha detto il segretario di Rifondazione – perché il presupposto di un’eventuale alleanza è che non sia messa in discussione l’identità civica della coalizione". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Accordo con Area Civica: "Solo coi simboli dei partiti" Articoli correlati Leggi anche: Consiglio regionale Campania, per le commissioni manca l’accordo. Fico spedisce Casillo a trattare coi partiti Leggi anche: Regione, non c?è accordo su commissioni e incarichi: pressing dei piccoli partiti Altri aggiornamenti su Area Civica Discussioni sull' argomento Accordo con Area Civica: Solo coi simboli dei partiti; Mastacchi (Rete civica): Eliminare la strozzatura idraulica lungo il canale Navile a Castel Maggiore; Rovato, Alessandro Botticini candidato sindaco del Pd e dell’area civica di centrosinistra - Radio Bruno; e Retake Roma firmano il Protocollo per rafforzare il volontariato civico in tutta l’area metropolitana - Città metropolitana di Roma Capitale : Città metropolitana di Roma Capitale. In Basilicata il 'Progetto Civico' di Onorato fa rete con 'Area Civica'Il movimento Progetto Civico approda in Basilicata e lo fa acquisendo nella sua rete Area Civica che fa capo alla vicesindaca di Potenza, Federica D'Andrea: le motivazioni dell'adesione e le ... ansa.it Rigenerazione area stadio, Alleanza Civica: "Le nostre preoccupazioni trovano riscontro nell'avvio di un procedimento ANAC" #Spoleto Leggi l'articolo completo su Due Mondi News - Il quotidiano multimediale di Spoleto x.com Elezioni a Viareggio, Area Civica pronta a presentare il proprio candidato sindaco - facebook.com facebook