parte la campagna cedole la borsa paga 16 miliardi

Oggi prende il via la campagna delle cedole, con la Borsa che distribuirà complessivamente circa 16 miliardi di euro agli investitori. La giornata segna un nuovo appuntamento importante, con 71 aziende che metteranno in pagamento i loro dividendi, di cui 22 sono inserite nel listino principale. Questa operazione rappresenta uno degli eventi più significativi del calendario finanziario di questo periodo, coinvolgendo numerosi investitori in attesa di ricevere le relative quote.

Nuovo D-Day a Piazza Affari. E a questo giro la ruota dei dividendi è composta da ben 71 aziende, 22 delle quali appartenenti al listino principale. Solo per queste ultime l'importo stimato è di oltre 16 miliardi di euro. E, di fatto, il numero di stacchi è di poco inferiore al dividend day dello scorso anno: il 19 maggio, furono 74 le società che assegnarono il loro «premio». Cambia il contesto: questo «super lunedì» dei dividendi arriva in una fase in cui molti investitori internazionali guardano all'Italia soprattutto come mercato che rende - il Ftse Mib vicino a 50mila punti è un unicum degli ultimi 26 anni, dall'euforia delle dotcom - con banche con utili molto alti, assicurazioni solide, utility forti e payout elevati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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