Nexi promette 1 miliardo di cedole ma per i mercati non basta | -16%

Nexi ha annunciato di voler distribuire un miliardo di euro in cedole ai propri azionisti, ma questa promessa non ha evitato una perdita del 16% sul mercato. Dal nuovo piano strategico gli investitori speravano in un forte riacquisto di azioni proprie e in obiettivi più ambiziosi riguardanti ricavi e margini. La reazione degli investitori riflette delusione e incertezza sulla direzione futura dell’azienda.

Una sorpresa amara e costosa. Protagonista Nexi, la grande società dei pagamenti digitali, che ha presentato il nuovo piano strategico. Promette agli azionisti una pioggia di dividendi: oltre un miliardo nel triennio. Il mercato risponde con un tonfo memorabile: meno 16,6% a 2,82 euro. Grande delusione. Un miliardo e cento milioni di euro di cedole non è un’elemosina. In un mondo finanziario normale, una società che annuncia una distribuzione così generosa verrebbe accolta con applausi, e qualche brindisi. Ma la Borsa, come sanno bene gli operatori più smaliziati, non vive di fatti. Vive di aspettative. E quando le aspettative sono molto alte, basta un dettaglio fuori posto per trasformare una promessa generosa in una delusione cocente. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Nexi promette 1 miliardo di cedole ma per i mercati non basta: -16% Leggi anche: La nuova sanatoria promette tagli netti alle sanzioni, ma il meccanismo di pagamento è un campo minato. Basta un errore per perdere ogni beneficio. Una guida ai trabocchetti burocratici Nexi investe e fa pulizia. Ma scivola sui dividendiMeno remunerazione nel breve termine, più costruzione di valore nel lungo periodo. Una selezione di notizie su Nexi promette. Temi più discussi: Nexi lancia il piano al 2028 e promette 1,1 miliardi di dividendi. Bertoluzzo: Si apre una nuova fase di sviluppo; Nexi promette 1 miliardo di cedole ma per i mercati non basta: -16%; Assemblea Coldiretti Campania, Lollobrigida: Un miliardo e mezzo per il sistema agricolo; L’Europa alza il muro intorno a Cipro. E anche la Spagna invia una fregata. Nexi promette ai soci 1,45 miliardi di dividendi entro il 2028, ma non accende gli entusiasmiIl gruppo guidato da Bertoluzzo prepara una cedola di 350 milioni per il 2025 (0,3 euro per azione) e promette dividendi di almeno 1,1 miliardi per il ... repubblica.it Nexi, 1,1 miliardi ai soci ma il titolo crolla in BorsaNexi vara il nuovo piano con una cedola più robusta ma senza un programma di riacquisto azioni e la Borsa non apprezza. Ieri a Piazza Affari i titoli della società dei pagamenti ... ilmessaggero.it Pensato per gli sviluppatori, Gemini 3.1 Flash-Lite promette di essere molto più veloce dei competitor. E molto meno caro - facebook.com facebook