Il mercato azionario di Milano sta per distribuire circa 46 miliardi di euro in cedole nel 2026, con un aumento del 14% rispetto all’anno precedente. Questa cifra rappresenta un incremento rispetto ai volumi di distribuzione del 2025, evidenziando una crescita significativa nelle somme che le società mettono a disposizione degli azionisti. L’attenzione si concentra sulla distribuzione di queste cedole nel corso dell’anno.

Il mercato azionario di Milano si prepara a distribuire circa 46 miliardi di euro in cedole nel corso del 2026, segnando un incremento del 14% rispetto ai volumi spostati nel 2025. Questa ondata di liquidità vede i titoli italiani tra i più remunerativi d’Europa, attirando l’attenzione degli operatori finanziari internazionali. L’attrattiva della piazza milanese si concretizza in un rendimento medio del listino pari al 4,4%, a cui va aggiunto l’1,4% derivante dalle operazioni di riacquisto di azioni proprie, per un totale che raggiunge il 5,8%. Tale performance supera sensibilmente il rendimento del Btp decennale, che attualmente si attesta al 3,8%. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pioggia di cedole a Milano: 46 miliardi e rendimenti fino all’11%

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