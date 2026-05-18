Parrucchiere irregolare Stop in viale Matteotti | Proliferazione anomala

La Polizia Locale di Forlì ha chiuso un parrucchiere situato in viale Matteotti a causa di irregolarità riscontrate durante un controllo. L’attività era aperta in assenza del responsabile tecnico abilitato, figura richiesta dalla legge per esercitare il settore dell’acconciatura. La chiusura è stata disposta nonostante l’attività fosse attiva e funzionante. La presenza di una proliferazione anomala di esercizi di questo tipo nel quartiere ha portato le forze dell’ordine a intervenire con controlli più serrati.

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La Polizia Locale di Forlì ha disposto la chiusura di un parrucchiere in viale Matteotti, risultato operativo nonostante l’assenza del responsabile tecnico abilitato, figura obbligatoria prevista dalla normativa di settore per le attività di acconciatura. L’intervento è stato condotto dalla Sezione di Polizia Annonaria, che ha avviato gli accertamenti dopo una segnalazione giunta da Rapallo. Il Comune ligure aveva evidenziato diverse irregolarità legate al presunto responsabile dell’esercizio, già emerse in precedenti verifiche effettuate sul territorio. Dalla documentazione acquisita è risultato che l’uomo era residente in Veneto e coinvolto in più attività agricole nella stessa regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Parrucchiere irregolare. Stop in viale Matteotti: "Proliferazione anomala" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Controlli in piazza Matteotti: fermato senza documenti, denunciato per soggiorno irregolareControlli nel centro di Como nel pomeriggio del 18 aprile, dove la polizia locale ha effettuato un posto di verifica in piazza Matteotti. Tramvia, si allarga il cantiere sul viale MatteottiProcedono i lavori per la realizzazione della linea tranviaria 3 per Bagno a Ripoli.