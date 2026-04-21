Controlli in piazza Matteotti | fermato senza documenti denunciato per soggiorno irregolare

Nel pomeriggio del 18 aprile, la polizia locale ha svolto un controllo in piazza Matteotti nel centro di Como. Durante l’operazione, un uomo senza documenti è stato fermato e denunciato per soggiorno irregolare nel paese. Nessun altro soggetto è risultato coinvolto o ferito durante le verifiche. La polizia ha proseguito con altri controlli nella zona, senza ulteriori interventi significativi.

Controlli nel centro di Como nel pomeriggio del 18 aprile, dove la polizia locale ha effettuato un posto di verifica in piazza Matteotti. Nel corso dell’attività è stato fermato un veicolo con a bordo quattro cittadini stranieri. Durante le operazioni di identificazione, uno dei passeggeri è.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Fermato dall’Esercito in piazza Volta: senza documenti e con 30 grammi di droga in tasca, denunciatoÈ stato fermato per un controllo mentre si trovava in piazza Volta, a Como, l’uomo di 36 anni denunciato nella notte per detenzione di droga ai fini... Furti in abitazione, controlli serrati: denunciato 30enne irregolareProsegue senza sosta l’azione di controllo del territorio disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri, in linea con le direttive impartite dal... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Controlli in piazza Matteotti: fermato senza documenti, denunciato per soggiorno irregolare; Scatta il blitz in centro a Cagliari: 59 identificati tra piazza del Carmine e piazza Matteotti; Spaccio e immigrazione clandestina: a Cagliari controlli della polizia tra piazza del Carmine e piazza Matteotti; Polizia di Stato: continuano i controlli mirati alla sicurezza della movida in centro storico. Spaccio e immigrazione clandestina: a Cagliari controlli della polizia tra piazza del Carmine e piazza MatteottiSpaccio e immigrazione clandestina: a Cagliari controlli della polizia tra piazza del Carmine e piazza Matteotti - Cronaca - sardiniapost ... sardiniapost.it Cagliari, controlli in piazza Matteotti: giovane trovato in possesso di hashishProsegue l'attività di controllo del territorio, da parte della Guardia di finanza di Cagliari, con particolare attenzione allo spaccio di stupefacenti. I baschi verdi, con l'uso delle unità cinofile, ... unionesarda.it Controlli ambientali nel Cilento: prelevati campioni nei corsi d'acqua - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com facebook Streaming illegali in bar e locali, si intensificano i controlli della Guardia di Finanza per le gare di Champions x.com