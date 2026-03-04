Tramvia si allarga il cantiere sul viale Matteotti

Da giovedì 5 marzo, il cantiere sulla linea tranviaria 3 per Bagno a Ripoli si estende sul viale Matteotti, all’altezza dell’intersezione con via Benivieni. I lavori continuano per la realizzazione della nuova linea, con l’ampliamento dell’area dedicata alla costruzione. La modifica riguarda l’occupazione di una porzione della strada, che resterà interessata fino a nuovo avviso.

Procedono i lavori per la realizzazione della linea tranviaria 3 per Bagno a Ripoli. Da domani, giovedì 5 marzo, si amplia il cantiere su viale Matteotti all’altezza dell’intersezione con via Benivieni, dando continuità ai lavori della sede. FirenzeToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di Firenze usa la nostra Partner App gratuita! Nuovo ponte sull'Arno, "fiume" di fiorentini ad assistere al varo. "Siamo emozionati" VIDEO Carlo Conti, lite in conferenza stampa con una giornalista: "Poche cantanti donne". Lui si commuove: "Mia madre mi ha cresciuto da sola" Sanremo 2026, Carlo Conti svela le novità del Festival. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Tramvia Firenze: cambia cantiere nel viale Giovine Italia. Via ai lavori anche nel viale Europa. Nuova viabilitàVanno avanti i lavori della tramvia per Bagno a Ripoli e cambiano di nuovo i cantieri sui viali di Firenze.

Tramvia, scatta il ribaltamento del cantiere in viale Giovine Italia \ VIDEODopo il nuovo step dei lavori per la linea tramviaria per Bagno a Ripoli in viale Giannotti e nella zona di Gavinana, adesso è la volta di piazza...