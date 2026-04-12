Italia padrona della maratona di marcia! Storico trionfo ai Mondiali Fiorini seconda e compagne in trionfo

L’Italia si è aggiudicata un risultato storico nella maratona di marcia ai Mondiali a squadre, con un secondo posto individuale e la vittoria della squadra femminile. La competizione ha visto l’introduzione delle nuove distanze di gara, la mezza maratona e la maratona completa, entrate in vigore all’inizio dell’anno e in programma anche alle prossime Olimpiadi di Los Angeles 2028. La gara si è svolta con partecipanti provenienti da diverse nazioni.

I Mondiali a squadre di marcia hanno tenuto a definitivo battesimo le nuove distanze del tacco e punta, entrate in vigore a partire dallo scorso 1° gennaio: la 21,097 km (unica specialità che sarà presente anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028) e la 42,195 km. La maratona di marcia ha animato la prima parte dell’evento in corso di svolgimento a Brasilia, sotto il sole e con un elevato tasso di umidità a condizionare le fatiche degli atleti lungo le strade della capitale del Brasile. L’Italia ha conquistato la medaglia d’oro nella gara a squadre femminile (venivano presi in considerazione i tre migliori risultati per Nazione), grazie alle prestazioni di notevole spessore offerte da Sofia Fiorini (seconda con il personale di 3:25.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia padrona della maratona di marcia! Storico trionfo ai Mondiali, Fiorini (seconda) e compagne in trionfo L’Italia vince la 10 km dei Mondiali a squadre di marcia! Coppola e Vidal in trionfo a BrasiliaL’Italia ha incominciato nel miglior modo possibile la giornata dedicata ai Mondiali di marcia a squadre, in corso di svolgimento a Brasilia. Maratona: trionfo a Milano e storico successo di Crippa a ParigiLa vigilia di una nuova stagione per la maratona italiana si è aperta oggi, domenica 12 aprile 2026, con i traguardi tagliati sotto il sole di Milano...