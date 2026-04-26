Trionfo folle a Talladega | Jankowiak vince dopo un finale al limite

Andy Jankowiak ha conquistato la sua prima vittoria in carriera nella gara ARCA Menards Series a Talladega, arrivata dopo un finale molto combattuto nell’ultimo giro. Il pilota ha gareggiato per la 48ª volta sul circuito e si è imposto in una corsa caratterizzata da un finale al limite. La competizione si è conclusa con un sorpasso decisivo, portando Jankowiak al primo successo in questa categoria.

? Cosa sapere Andy Jankowiak vince la gara ARCA Menards Series a Talladega dopo un ultimo giro.. Il pilota ottiene il primo successo in carriera alla 48esima partecipazione al circuito.. Andy Jankowiak trionfa a Talladega dopo un ultimo giro frenetico, superando Cleetus McFarland e Gus Dean in una volata decisiva che ha sancito il primo successo nella carriera del pilota, arrivato alla 48esima partecipazione. La gara della ARCA Menards Series sul circuito di Talladega Superspeedway si è trasformata in un caos totale, culminando in uno sprint finale di un solo giro. La vittoria è andata al pilota che alterna la pista ai servizi di consegna pizza, Andy Jankowiak, capace di leggere perfettamente lo scontro tra i contendenti nelle battute finali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trionfo folle a Talladega: Jankowiak vince dopo un finale al limite Notizie correlate Show Me The Money 12: HAON vince la finale e dedica il trionfo ai genitoriLa notte del 2 aprile ha coronare HAON come vincitore assoluto di Show Me The Money 12, dopo una finale in diretta trasmessa da Mnet. Pentathlon: scatto folle di Mohamed, trionfo al Cairo nel laser runIl palcoscenico del pentathlon moderno a Il Cairo ha l’ascesa di un nuovo idolo locale, con la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 che si è...