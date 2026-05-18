Bastardi cristiani di merda Il vostro gesù cristo lo brucio | le mail del 2021 scritte da Salim El Koudri all' università di Modena

Nel 2021, Salim El Koudri inviò alcune email all'università di Modena che contenevano linguaggio offensivo e blasfemo, tra cui insulti rivolti ai cristiani e minacce di bruciare un simbolo religioso. Queste comunicazioni sono state oggetto di attenzione da parte delle autorità, e in seguito El Koudri si è scusato per le parole usate. Recentemente, il ministro dell’Interno ha confermato in un’intervista che tali email sono state rinvenute e che l’autore aveva già espresso rammarico per quanto scritto.

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