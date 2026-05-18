Bastardi cristiani di merda Il vostro gesù cristo lo brucio | le mail del 2021 scritte da Salim El Koudri all' università di Modena
Nel 2021, Salim El Koudri inviò alcune email all'università di Modena che contenevano linguaggio offensivo e blasfemo, tra cui insulti rivolti ai cristiani e minacce di bruciare un simbolo religioso. Queste comunicazioni sono state oggetto di attenzione da parte delle autorità, e in seguito El Koudri si è scusato per le parole usate. Recentemente, il ministro dell’Interno ha confermato in un’intervista che tali email sono state rinvenute e che l’autore aveva già espresso rammarico per quanto scritto.
Il ministro Matteo Piantedosi, titolare del Viminale, in un’intervista esclusiva concessa al Giornale oggi in edicola, ha rivelato la presenza di alcune mail violente e blasfeme inviate in passato da Salim El Koudri alla sua università, sottolineando anche che per quelle parole si era poi scusato. In quelle mail emergeva un sentimento d’odio profondo da parte del 31enne di origine marocchina nato a Bergamo nei confronti della religione cattolica e di Gesù Cristo. “Bastardi cristiani di merda, voi e il vostro Gesù Cristo (scritto in minuscolo) in croce. Lo brucio”, scriveva El Koudri cinque anni fa. “Dovete farmi lavorare come impiegato non magazziniere capito e qua a Modena e non in culo al mondo dovete ti rimangono in tasca 500 euro al mese se ti va bene”, aggiungeva nel messaggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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